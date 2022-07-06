Первого июля в Одесской области произошла страшная трагедия. Российские военные выпустили по курортной Сергеевке три ракеты типа Х-22 по стратегической авиации.
Как передает "Вікна", среди пострадавших был мужчина, потерявший жену и сына во время ракетной атаки.
Андрей в это время работал администратором на базе отдыха. Он с женой проснулся около половины первого от первого взрыва.
Вместе с женой они побежали искать сына, спавшего в другом номере со своим товарищем.
Жена Андрея и его 12-летний сын погибли. Мужчина два часа пролежал под завалами, пока его не раскопали спасатели.
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Мы забрали детей и побежали к выходу. Когда спускались по лестнице, произошел еще один взрыв. Нас завалило.
Жена лежала мертвая рядом со мной. Сына отбросило в сторону. Я держал его на руках. А потом его уже не было.
Я звал его. Он не отвечал. Вокруг бегали и кричали люди. Его голос я уже не слышал. Я понял, что их уже нет", – рассказывает мужчина.
Андрей получил тяжелую травму позвоночника. Его уже прооперировали. Врачи говорят, после продолжительной реабилитации мужчина снова сможет ходить.
Напомним, в Одесской области поймали предателя.
Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.
Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.