Первого июля в Одесской области произошла страшная трагедия. Российские военные выпустили по курортной Сергеевке три ракеты типа Х-22 по стратегической авиации.

Как передает "Вікна", среди пострадавших был мужчина, потерявший жену и сына во время ракетной атаки.

Андрей в это время работал администратором на базе отдыха. Он с женой проснулся около половины первого от первого взрыва.

Вместе с женой они побежали искать сына, спавшего в другом номере со своим товарищем.

Жена Андрея и его 12-летний сын погибли. Мужчина два часа пролежал под завалами, пока его не раскопали спасатели.

Мы забрали детей и побежали к выходу. Когда спускались по лестнице, произошел еще один взрыв. Нас завалило.

Жена лежала мертвая рядом со мной. Сына отбросило в сторону. Я держал его на руках. А потом его уже не было.

Я звал его. Он не отвечал. Вокруг бегали и кричали люди. Его голос я уже не слышал. Я понял, что их уже нет", – рассказывает мужчина.

Андрей получил тяжелую травму позвоночника. Его уже прооперировали. Врачи говорят, после продолжительной реабилитации мужчина снова сможет ходить.

Напомним, в Одесской области поймали предателя.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.