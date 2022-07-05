«Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд-ли выживите».

Об этом, как пишет Politeka.net в своем обращении от имени украинского народа к военнослужащим российской федерации заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях! Вашим близким нужны живые здоровые отцы, мужья и сыновья, нужны дома», - заявил Марченко, обращаясь к российским оккупантам.

Глава Одесской ОВА также подчеркнул, что жизнь им былаа дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы режима путина.

«Сохраните свою жизнь и будущее - откажитесь от участия в кровавой путинской войне! Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего! Вы можете слить топливо, вывести из строя технику, обьяснив этим невозможность своего участия в боевых действиях», - рассказал оккупантам Марченко.

Также глава Одесской ОВА заявил, что тем, кто опасается за преследование со стороны российских властей, будут предоставлены международные правозащитники и защита Организации Объединенных Наций.

«Это - не сдача в плен! Это - демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против Человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою Родину. Наоборот, вы даете России шанс сохранить достоинство и даете надежду на будущее», - завершил свое обращение от имени украинского народа Максим Марченко.

Напомним, суд на Одесчине вынес приговор предателю.

Также сообщалось, что авиация ВСУ ударила по скоплению врага.

Также Politeka.net писала, что боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.