Об этом, как пишет Politeka.net в своем обращении от имени украинского народа к военнослужащим российской федерации заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
«Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях! Вашим близким нужны живые здоровые отцы, мужья и сыновья, нужны дома», - заявил Марченко, обращаясь к российским оккупантам.
Глава Одесской ОВА также подчеркнул, что жизнь им былаа дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы режима путина.
«Сохраните свою жизнь и будущее - откажитесь от участия в кровавой путинской войне! Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего! Вы можете слить топливо, вывести из строя технику, обьяснив этим невозможность своего участия в боевых действиях», - рассказал оккупантам Марченко.
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Также глава Одесской ОВА заявил, что тем, кто опасается за преследование со стороны российских властей, будут предоставлены международные правозащитники и защита Организации Объединенных Наций.
«Это - не сдача в плен! Это - демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против Человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою Родину. Наоборот, вы даете России шанс сохранить достоинство и даете надежду на будущее», - завершил свое обращение от имени украинского народа Максим Марченко.
Напомним, суд на Одесчине вынес приговор предателю.
Также сообщалось, что авиация ВСУ ударила по скоплению врага.
Также Politeka.net писала, что боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.