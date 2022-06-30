Украина, кроме операции на острове Змеиный, провела еще несколько важных действий для разблокировки наших морских путей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Но, по его словам, раскрыть детали этих операций можно будет только после окончания войны.

"Змеиный русские не оставили просто так. Они оттуда не выходили ни с какой доброй или недоброй волей. Они бежали со Змеиного из-за жестких и удачных действий ВСУ. Змеиный ключевая точка для разблокирования нашего зернового экспорта", - пояснил Гончаренко, комментируя новость о том, что россияне сбежали с острова.

"Высадка десанта в Одессе становится фактически невозможной. Черноморский флот рф замыкается только возле Крыма. Подходить ближе будет значить получать новые потери своих кораблей", - добавил Гончаренко.

Также нардеп назвал войну Украины на море уникальной, потому что страна у которой нет своего флота доминирует над страной, которая имеет один из крупнейших и сильнейших флотов в мире.

«То, что делают ВСУ - это фантастика», - отметил Гончаренко.

Между тем Минобороны рф подтвердило тот факт, что их военные покинули украинский остров. Впрочем, позорное бегство российское министерство назвало «жестом доброй воли».

Напомним, остров Змеиный, с которого оккупанты спешно бежали, охвачен дымом от пожаров.

Между тем в разведке США назвали три сценария войны в Украине.

Также сообщалось, что в Беларуси изучают возможности провести скрытую мобилизацию.