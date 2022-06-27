В Одессе несмотря на войну все же курортному сезону быть. Некоторые участки откроют для купания и отдыха на песке.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов польскому телеканалу Polsat News.
По словам главы города, сегодня пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной стражи не справляются с таким количеством людей.
"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные башни", - сказал Геннадий Труханов.
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Открытие некоторых одесских пляжей анонсировал также глава МВД Денис Монастырский телемарафон. Однако, когда такие участки откроют для пляжного отдыха и их перечень пока неизвестны.
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