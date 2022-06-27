В Одессе несмотря на войну все же курортному сезону быть. Некоторые участки откроют для купания и отдыха на песке.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов польскому телеканалу Polsat News.

По словам главы города, сегодня пребывание людей на пляжах опасно. Но поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной стражи не справляются с таким количеством людей.

"Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные башни", - сказал Геннадий Труханов.

Открытие некоторых одесских пляжей анонсировал также глава МВД Денис Монастырский телемарафон. Однако, когда такие участки откроют для пляжного отдыха и их перечень пока неизвестны.

Напомним, враг подло ударил по Одесской области, пока все спали.

Тем часов в Раде объяснили, что означает дефолт России и что будет дальше.

Также Politeka.net писала, что ВСУ остановили наступление и ударили по скоплению врага, новые данные