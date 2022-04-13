В Одесской области все еще остается угроза ракетных ударов российскими оккупантами.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Хотя враг пытается активизировать воздушную разведку. Но наши силы обороны, которые направлены на выполнение соответствующих боевых задач, действуют эффективно и сдерживают врага от активных действий. Конечно, остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов, но мы все продолжают работать на фронт, для нашей общей победы", - отметил он.
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