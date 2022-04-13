В Одесской области все еще остается угроза ракетных ударов российскими оккупантами.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Хотя враг пытается активизировать воздушную разведку. Но наши силы обороны, которые направлены на выполнение соответствующих боевых задач, действуют эффективно и сдерживают врага от активных действий. Конечно, остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов, но мы все продолжают работать на фронт, для нашей общей победы", - отметил он.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

Як повідомляла Politeka, Ворожа техніка попрацює проти російських загарбників: українські бійці показали фото нових трофеїв.