Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в регионе.

Братчук рассказал, что в последние дни Одесская область страдает от ракетных обстрелов. Он подчеркнул, что в регионе были готовы к таким действиям врага. Целью оккупантов в очередной раз стали объекты инфраструктуры, нефтяные базы и тому подобное.

Представитель Оперативного штаба Одесской ОГА отметил, что ситуация тревожная, но контролируемая. Что касается приднестровского направления, то Братчук сказал следующее:

"Была некоторая информация. Мы тоже, я могу это подтвердить, отмечали некоторую активность на этой временно оккупированной территории Россией независимой Молдовы. Но больше говорим о том, что это была определенная демонстрация каких-то действий. Не больше".

По его словам, жители Приднестровья не слишком хотят воевать в Украине, ведь понимают, что конец их будет как у печально известного российского десанта из морской пехоты, который пал под Мариуполем и Николаевом.

Братчук добавил, что реальной угрозы нападения из Приднестровья они не видят, но имеют соответствующие планы действий, средства и силы поражения, если враг попытается реализовать другой сценарий.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.

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