Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в регионе.
Братчук рассказал, что в последние дни Одесская область страдает от ракетных обстрелов. Он подчеркнул, что в регионе были готовы к таким действиям врага. Целью оккупантов в очередной раз стали объекты инфраструктуры, нефтяные базы и тому подобное.
Представитель Оперативного штаба Одесской ОГА отметил, что ситуация тревожная, но контролируемая. Что касается приднестровского направления, то Братчук сказал следующее:
"Была некоторая информация. Мы тоже, я могу это подтвердить, отмечали некоторую активность на этой временно оккупированной территории Россией независимой Молдовы. Но больше говорим о том, что это была определенная демонстрация каких-то действий. Не больше".
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Более 19 тысяч оккупантов и более 700 танков: Генштаб обнародовал новые данные о потерях России
Оккупанты ударили "Градами" по мирным жителям на Днепропетровщине: пытались эвакуироваться из Херсонской области
Повторное наступление российских оккупантов на Киев: Алексей Арестович оценил угрозу
Виталий Ким рассказал, почему в Херсоне радуются взрывам: "Город меня очень удивил"
По его словам, жители Приднестровья не слишком хотят воевать в Украине, ведь понимают, что конец их будет как у печально известного российского десанта из морской пехоты, который пал под Мариуполем и Николаевом.
Братчук добавил, что реальной угрозы нападения из Приднестровья они не видят, но имеют соответствующие планы действий, средства и силы поражения, если враг попытается реализовать другой сценарий.
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.
Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.