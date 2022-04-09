Как сообщают в Одесской ОВА, собачникам следует гулять около дома и иметь при себе паспорт.
Время прогулки следует по возможности сократить.
Представителям полиции, армии и теробороны нужно вежливо объяснить, что вы гуляете с собакой у подъезда и вскоре вернетесь домой.
Напомним, что комендантский час продлится с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. На такой шаг власти пошли в связи с возможностью провокаций и обстрела города "по случаю" Дня освобождения Одессы от нацистов.
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