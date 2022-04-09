Российские захватчики обстреляли Черноморск Одесской области. Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

По его словам, на данный момент ситуация контролируемая.

"Не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того как разберемся, я предоставлю полную информацию. Сейчас, по возможности, не подходите к окнам, если есть возможность - пройдите в бомбоубежища", - отметил Гуляев.

Добавим также, в областной военной администрации сообщили, что Одесский оборонный район продолжает выполнять задачи по назначению. Силы обороны сосредоточены на отражении атак врага по всем направлениям.

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