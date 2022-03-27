Утром 27 марта россияне запустили две ракеты в сторону области.

Ни одна не попала в цель. Об этом сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, российские войска продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – сообщил офицер.

Также он отметил, что на днях военные корабли агрессора объявили о создании гуманитарного коридора для вывода гражданских судов из украинских портов.

"Важно! Никаких договоренностей на международном уровне этот гуманитарный коридор не подтвержден! Украинские военные призывают не поддаваться на провокации и брать информацию только из официальных источников!"- подчеркнул представитель командования.

Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.