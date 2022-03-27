Утром 27 марта россияне запустили две ракеты в сторону области.
Ни одна не попала в цель. Об этом сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, российские войска продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.
"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – сообщил офицер.
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Также он отметил, что на днях военные корабли агрессора объявили о создании гуманитарного коридора для вывода гражданских судов из украинских портов.
"Важно! Никаких договоренностей на международном уровне этот гуманитарный коридор не подтвержден! Украинские военные призывают не поддаваться на провокации и брать информацию только из официальных источников!"- подчеркнул представитель командования.
Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.
Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.
Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.