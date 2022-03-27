Сегодня, 27 марта, погода в Одессе будет солнечной. Ожидается похолодание и штормовой ветер.
Так, по прогнозам синоптиков, в городе будет солнечно, только в обед облака ненадолго покроют небо. Осадки маловероятны.
В Одессе станет холоднее. Температура воздуха снизится на 3 градусов Цельсия. Прогнозируется штормовой ветер с северо-запада. Его шкальные порывы будут достигать 14-20 метров в секунду.
Море у нашего побережья будет неспокойным. Волны поднимутся до 0,8 метра высотой. Температура воды в нем за сутки не изменилась. Сейчас она составляет +4 С.
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Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.
Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.
Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.