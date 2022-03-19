Наши спецслужбы задержали еще одного предателя, который помогал оккупантам захватить Одесчину
О том, что был выявлен диверсант, являющийся уроженцем Одесской области, которого еще в мае 2021-го года завербовали боевики незаконного вооруженного формирования террористических организаций "ЛНР/ДНР", на своей странице в соцсети Facebook, информирует Управление СБ Украины в Одесской области.
Как стало известно, в конце текущего февраля, этот предатель Украины получил задание от врага, касающееся данных относительно количества, расположения и перемещения военной техники и подразделений ВСУ, блокпостов ТРО и пограничных отрядов, а также их личного состава.
Также, пособник "орков" собирал информацию об обычных гражданах, помогающих ВСУ в защите Одесской области. Все накопленные сведения отправлялись врагу в специально созданный Telegram-канал.
Во время санкционированного обыска по проживания фигуранта, правоохранители обнаружили разнообразные военные средства связи, включая более 0,5 килограмма взрывчатого вещества - гексогена.
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Вражеский агент задержан согласно статье 208 "Уголовно-процессуального кодекса Украины", и сейчас помещен под стражу. Процессуальные мероприятия, которые помогут установить личности возможных сообщников предателя, пока еще продолжаются.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Россия нанесла удар по Ивано-Франковщине.
Также ранее мы информировали о том, что оккупанты хотят помешать трафику гражданских судов в Черном море.
А до этого наш портал сообщали о том, что "орки" обманом вынуждают жителей Мариуполя носить белые повязки.