Следил не только за ВСУ, ТРО и военными объектами, но и за волонтерами.

Наши спецслужбы задержали еще одного предателя, который помогал оккупантам захватить Одесчину

О том, что был выявлен диверсант, являющийся уроженцем Одесской области, которого еще в мае 2021-го года завербовали боевики незаконного вооруженного формирования террористических организаций "ЛНР/ДНР", на своей странице в соцсети Facebook, информирует Управление СБ Украины в Одесской области.

Как стало известно, в конце текущего февраля, этот предатель Украины получил задание от врага, касающееся данных относительно количества, расположения и перемещения военной техники и подразделений ВСУ, блокпостов ТРО и пограничных отрядов, а также их личного состава.

Также, пособник "орков" собирал информацию об обычных гражданах, помогающих ВСУ в защите Одесской области. Все накопленные сведения отправлялись врагу в специально созданный Telegram-канал.

Во время санкционированного обыска по проживания фигуранта, правоохранители обнаружили разнообразные военные средства связи, включая более 0,5 килограмма взрывчатого вещества - гексогена.

Вражеский агент задержан согласно статье 208 "Уголовно-процессуального кодекса Украины", и сейчас помещен под стражу. Процессуальные мероприятия, которые помогут установить личности возможных сообщников предателя, пока еще продолжаются.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Россия нанесла удар по Ивано-Франковщине.

Также ранее мы информировали о том, что оккупанты хотят помешать трафику гражданских судов в Черном море.

А до этого наш портал сообщали о том, что "орки" обманом вынуждают жителей Мариуполя носить белые повязки.