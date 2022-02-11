Ближе к середине февраля в Одессе уже распустили подснежники.

Причиной появления этих весенних цветов стало потепление, которое пришлось в Одессу 9 февраля.

Так, невероятно красивыми кадрами делятся местные жители на страницах соцсетей.

«Небольшие цветочки, которые многим напомнили чудесную сказку «12 месяцев», распустились не на лесной полянке, а в Одессе», - написала одесситка и показала фото, сделанное у себя в палисаднике.

Еще один местный житель Иван Бошку также разместил фотоснимки весенних цветов.

«Подснежники в Одессе», - написал он.

Отметим, что в пятницу, 11 февраля воздух в Одессе прогрелся до +10 градусов.

В тоже время синоптики сообщили, что долгожданное потепление продолжится на выходных.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.

В воскресенье, на небе появится переменная облачно с прояснениями. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Напомним, метеорологи назвали даты, когда изменится погода в Одессе

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