Солнечная и теплая погода напомнит одесситам о скором приближении весны.

На выходных одесситы смогут вдохнуть весенний воздух, ведь температура воздуха будет достаточно высокой.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на субботу и воскресенье ознакомили метеорологи из Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В субботу в Одессе будет по-весеннему тепло и без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

В воскресенье, на небе появится переменная облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Отметим, что в середине февраля в Одессе уже распустились подснежники. Это поспособствовала очень теплая погода.

Небольшие цветочки, которые многим напомнят чудесную сказку «12 месяцев», распустились не на лесной полянке, а прямо в городе.

Напомним, метеорологи назвали даты, когда изменится погода в Одессе

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