На выходных одесситы смогут вдохнуть весенний воздух, ведь температура воздуха будет достаточно высокой.
Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на субботу и воскресенье ознакомили метеорологи из Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В субботу в Одессе будет по-весеннему тепло и без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.
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В воскресенье, на небе появится переменная облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.
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