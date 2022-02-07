Об этом сообщает
Известно, что 16-летний Владислава Ганусовского вышел из дома 6 февраля и с с тех пор о нем никто ничего не знает.
В полиции попросили неравнодушных людей о помощи в поисках.
Приметы Владика: рост 170 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.
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Был одет в синюю шапку, черную куртку, черные спортивные штаны с белыми полосами, серые кроссовки.
Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (048) 723-44-56 или на линию 102.
Ранее мы писали, побег из дома обернулся трагедией для 16-летнего парня, ему отрезали обе ноги.
Известно, что подросток ушел из дома в январе. Его нашли около лимана жители и сообщили в полицию. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз "обморожение обеих нижних конечностей II степени".
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