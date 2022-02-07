В городском парке Одессы школьница провалилась под лед, очевидцы показали кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на выходных в парке Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «ХО».

«Две школьницы решили протестировать лёд на прочность и проверку он не прошёл», - говорится в публикации.

К счастью, небольшая глубина и две подруги, которые стояли рядом, помогли девушке благополучно выбраться из водоёма.

Одесситов призывают быть внимательными и осторожными на льду.

А тем временем синоптики сообщили, что погода в Одессе готовится к весне и первый день рабочей недели станет этому подтверждением.

В Одессе будет ожидаться переменная облачность. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Вечером пойдет дождь.

Температура воздуха утром составит от 0 до +2 градусов тепла. Днем достигнет +8 градусов.

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