Инцидент произошел на выходных в парке Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «ХО».
«Две школьницы решили протестировать лёд на прочность и проверку он не прошёл», - говорится в публикации.
К счастью, небольшая глубина и две подруги, которые стояли рядом, помогли девушке благополучно выбраться из водоёма.
Одесситов призывают быть внимательными и осторожными на льду.
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А тем временем синоптики сообщили, что погода в Одессе готовится к весне и первый день рабочей недели станет этому подтверждением.
В Одессе будет ожидаться переменная облачность. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Вечером пойдет дождь.
Температура воздуха утром составит от 0 до +2 градусов тепла. Днем достигнет +8 градусов.
Напомним, что из залива достали тело мужчины: застрял в проломе льда
Как сообщала Politeka, что беда случилась с мужчиной на водоеме , фото: "тело нашли в 30 метрах от..."
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