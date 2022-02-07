Как передает Politeka.net, о семейной трагедии рассказала волонтер Екатерина Ножевникова у себя в Фейсбук.

"Мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обеих ног. Как это произошло, до сих пор сказать сложно, так как на контакт особенно ребенок пока не идет. Вроде бы он ушел из дома, еще когда были морозы. Где находился, и как жил все это время с отмороженными ногами, не ясно», - рассказала она.

Известно, что подросток ушел из дома в январе. Его нашли около лимана жители и сообщили в полицию. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз "обморожение обеих нижних конечностей II степени".

Ножевника сообщила, у юноши есть мама, которая психически нездорова. Также известно, что парень неоднократно убегал из дома, однако каждый раз полицейские находили его и возвращали домой. Но последнее бегство завершилось для него печально.

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