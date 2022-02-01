Чиновники считают, что это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
С 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров установили: 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Журналисты местного издания
Так, в "АТБ" цены на пакеты пока не изменились – тонкий пакет с ручками стоит 12 копеек, без ручек – 9 копеек.
В "Сильпо" цены пакеты не установлены вообще, еесть только старые объявления о подорожании пакетов до 10 копеек.
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В супермаркет "Таврия" также также цены на пакеты остались прежними – 10 копеек за штуку.
В сети одесских супермаркетов "Два шага". Ситуация аналогичная: старые ценники и никакого подорожания. Заметим, что там появились биоразлагаемые тонкие пакеты за три гривны.
Одесситы бурно обсуждают новые правила и не хотят переплачивать за пакеты.
«Будем ходить с авоськами в магазин»,
«А альтернативу не предоставили»,
«Скоро за воздух платить будем»,
«Лучше бы хоть один мусороперерабатывающий завод построили...»,
«А как чиновники будут решать проблему с одноразовыми масками, которых уже больше, чем пакетов»,
«Те кто раньше ходили со своими пакетами, были на шаг вперед»
"Так зделайте хлеб и масло по 500 гривен, и вообще ни кто ни чего покупать не будет. И пакеты станут не нужны", - высказываются в сети.
Напомним, что одесситы спохватились и начали скупать сахар и спички