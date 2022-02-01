С 1 февраля пластиковый пакет в магазинах Одессы должны стоить от 2 гривен.

Чиновники считают, что это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

С 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров установили: 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Журналисты местного издания "048" прогулялись по популярным торговым сетям и выяснили следующие.

Так, в "АТБ" цены на пакеты пока не изменились – тонкий пакет с ручками стоит 12 копеек, без ручек – 9 копеек.

В "Сильпо" цены пакеты не установлены вообще, еесть только старые объявления о подорожании пакетов до 10 копеек.

В супермаркет "Таврия" также также цены на пакеты остались прежними – 10 копеек за штуку.

В сети одесских супермаркетов "Два шага". Ситуация аналогичная: старые ценники и никакого подорожания. Заметим, что там появились биоразлагаемые тонкие пакеты за три гривны.

Одесситы бурно обсуждают новые правила и не хотят переплачивать за пакеты.

«Будем ходить с авоськами в магазин»,

«А альтернативу не предоставили»,

«Скоро за воздух платить будем»,

«Лучше бы хоть один мусороперерабатывающий завод построили...»,

«А как чиновники будут решать проблему с одноразовыми масками, которых уже больше, чем пакетов»,

«Те кто раньше ходили со своими пакетами, были на шаг вперед»

"Так зделайте хлеб и масло по 500 гривен, и вообще ни кто ни чего покупать не будет. И пакеты станут не нужны", - высказываются в сети.

Напомним, что одесситы спохватились и начали скупать сахар и спички