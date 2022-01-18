Как пишет Politeka.net, объяснение сделали в
Так, в течении двух дней 19 и 20 января по улицам Одессы будет перемещаться военная техника. Причина — учения Оперативного командования «Юг».
«19 — 20 января 2022 года состоится перемещение малых групп военной техники из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы», - говорится в сообщении мэрии.
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Жителей Одессы и гостей города просят не беспокоиться и заранее предупреждают о тренировке военных.
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