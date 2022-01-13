В Одессе местные жители увидели необычное явление в ночном небе, оно попало на камеру.

Об этом сообщает 7 канал в Telegram (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В среду, 12 января, в небе над Одессой в районе поселка Котовского объектив видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировал полет в вечернем небе яркого объекта.

Очевидцы утверждают, что они наблюдали падение метеорита.

"В районе Поскота можно было наблюдать падение метеорита. Несмотря на то, что огненный шар трудно рассмотреть из-за городского освещения, делимся с вами — такое происходит не каждый день", — отмечается в публикации.

Что действительно летело в небе, специалисты пока не комментируют.

Напомним, что небо над Одессой озарило необычное свечение, видео аномалии разлетелось по сети: "Око Саурона"

Также Politeka сообщала, что сильные морозы не отступают в Одессе: когда наступит пик похолодания