Об этом сообщает
В среду, 12 января, в небе над Одессой в районе поселка Котовского объектив видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировал полет в вечернем небе яркого объекта.
Очевидцы утверждают, что они наблюдали падение метеорита.
"В районе Поскота можно было наблюдать падение метеорита. Несмотря на то, что огненный шар трудно рассмотреть из-за городского освещения, делимся с вами — такое происходит не каждый день", — отмечается в публикации.
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Что действительно летело в небе, специалисты пока не комментируют.
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