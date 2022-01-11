В детскую больницу Одессы попала школьница с острым алкогольным отравлением, девочка распивала вино в компании отца.

Происшествие случилось вечером 10 января, сообщает информационный ресурс « Правда за Одессу ».

Известно, что 15-летняя ученица одной из школ на поселке Котовского поссорилась с отцом и чтобы помириться они устроили домашние посиделки, пока матери не было дома.

Девочка выпила около 8 стаканов вина и после этого ее стало сильно рвать. Когда мать вернулась с работы, то срочно вызвала бригаду скорой помощи.

Пострадавшую увезли в детскую областныю больницу на Слободке. Врачи поставили ей диагноз «острое алкогольное отравление», а затем сообщили об инциденте в службу по делам детей.

По данным издания, семья девочки не маргинальная, мама медработник. Совсем недавно они переехали в Одессу из области, живут в новострое на пересечении улиц Сахарова и Бочарова.

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