Сотрудникам полиции повысят зарплаты уже в следующем месяце, однако больше денег будут получать не только они.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский у себя Facebook.

Глава МВД пообещал, что увеличение зарплаты на 10 % произойдет уже в начале февраля.

Монастырский отметил, что повышение коснётся не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

"Средства для такого повышения заработной платы нам удалось получить благодаря спецоперации «Акциз». Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года", - сообщил министр.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудники полиции могут получать дополнительные деньги, работая на охране разных объектов.

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