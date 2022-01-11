Как пишет Politeka.net, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский у себя
Глава МВД пообещал, что увеличение зарплаты на 10 % произойдет уже в начале февраля.
Монастырский отметил, что повышение коснётся не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
"Средства для такого повышения заработной платы нам удалось получить благодаря спецоперации «Акциз». Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года", - сообщил министр.
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Отметим, что ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудники полиции могут получать дополнительные деньги, работая на охране разных объектов.
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