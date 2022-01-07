О неизвестной, которая в пятницу, 7 января, была доставлена в Одесскую городскую клиническую больницу №11 на Слободке, сообщил сотрудник этого медучреждения Виктор Мороз на страницах
По словам медика, женщине на вид около 50 лет.
Она была обнаружена без сознания на улице Новощепной ряд около рынка Привоз.
«В связи с тяжёлой черепно-мозговой травмой готовим ее к операции. Опознавших ее просим сообщить", - написал медработник.
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Ранее мы писали, женщина и трое мужчин из Одессы пренебрегли рекомендациями спасателей и отправились в поход несмотря на плохие погодные условия. Путешественник поднялись на гору Петрос Раховского района в Карпатах, но когда спускались вниз потеряли ориентир и заблудились.
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Также Politeka писала, что жизнь 13-летней девочки внезапно оборвалась под Одессой: "Играла с другими детьми"