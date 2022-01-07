В Одессе устанавливается личность женщины, которая попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

О неизвестной, которая в пятницу, 7 января, была доставлена в Одесскую городскую клиническую больницу №11 на Слободке, сообщил сотрудник этого медучреждения Виктор Мороз на страницах соцсетей , передает Рoliteka.net

По словам медика, женщине на вид около 50 лет.

Она была обнаружена без сознания на улице Новощепной ряд около рынка Привоз.

«В связи с тяжёлой черепно-мозговой травмой готовим ее к операции. Опознавших ее просим сообщить", - написал медработник.

Ранее мы писали, женщина и трое мужчин из Одессы пренебрегли рекомендациями спасателей и отправились в поход несмотря на плохие погодные условия. Путешественник поднялись на гору Петрос Раховского района в Карпатах, но когда спускались вниз потеряли ориентир и заблудились.

Для поисков одесситов привлекли специалистов трех горных поисково-спасательных отделений.

К счастью, поисковая операция завершилась успешно.

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