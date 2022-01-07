Мужчину-антивакцинатора заметили в трамвае №28. Видео с ним разместили в Telegram-канале "Х Одесса" (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

В кадре мужчина обращается к другим пассажирам. Он просит их отказаться от прививок против коронавируса и не вестись на обещанную правительствов тысячу гривен.

Также мужчина рассказал историю своего знакомого, который, по его уверенениям, вакцинировался и через несколько дней умер.

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«Не вздумайте делать прививку…сейчас дают тысячу гривен…через два дня будете в могиле. У меня знакомый в 40 лет уколол себе вакцину, через два дня он в гробу, а трое детей сироты", — сказал антивакцинатор.

В комментариях под видео мнения людей, как всегда разделились. Кто поддерживает его, другие называют антиваксером и смеются с него.

Многие пользователи сети убеждены, что люди вакцинировались не по убеждениям, а по принуждению.

«Половина, если не больше, сделали по желанию обязательно. Для работы или для выезда за границу. Потому что просто поставили перед фактом. Вся свобода выбора и тд»,

«А ведь он прав на все 100%»,

«Колоть вакцину, которую сами разработчики считают экспериментальной, как то не хочется», высказываются в сети.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

Также Politeka писала, противница масок устроила шоу в магазине, видео: "Пришла отстаивать права"