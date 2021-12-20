“Укрзализныця” попала в очередной скандал, продав больше билетов, чем мест в плацкартном вагоне поезда «Рахов- Одесса».

Неприятный инцидент случился в воскресенье, 19 декабря, в поезде №026, который курсирует из Закарпатской области в Одессу, пишет сайт “Украинская служба информации”.

Выяснилось, что в пятом вагоне указанного поезда пассажиры имели по два одинаковых билета.

Причем ехать по двое на полке “повезло” детям.

По словам проводника, подобное недоразумение могло возникнуть из-за отмененного накануне поезда. Он пообещал связаться с начальником поезда и рассадить “лишних” пассажиров на свободные места. Чем закончился инцидент – не сообщается.

Известно, что пассажиры уже пожаловались в “Укрзализныцю”.

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