Неприятный инцидент случился в воскресенье, 19 декабря, в поезде №026, который курсирует из Закарпатской области в Одессу, пишет
Выяснилось, что в пятом вагоне указанного поезда пассажиры имели по два одинаковых билета.
Причем ехать по двое на полке “повезло” детям.
По словам проводника, подобное недоразумение могло возникнуть из-за отмененного накануне поезда. Он пообещал связаться с начальником поезда и рассадить “лишних” пассажиров на свободные места. Чем закончился инцидент – не сообщается.
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Известно, что пассажиры уже пожаловались в “Укрзализныцю”.
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А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию
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