Гражданку Украины задержали в пункте пропуска "Долинское", сообщает пресс-служба
Как рассказали пограничники, во время проверки документов обнаружился ряд признаков его подделки международного сертификата о вакцинации.
Кроме этого, приложение SafeBorder не смогло считать QR-код свидетельства, а указанный в документах врач согласно приложению HELSI вообще не работает в медицинском учреждении.
По признакам уголовного преступления пограничники направили сообщение в полицию.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
Любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью: кадры
Не стало легендарной актрисы-красавицы, скорбит весь мир кино: "Никогда не могла отказать в помощи"
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Отметим, что в Украине готовятся ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов.
Сейчас за использование фальшивых документов можно получить штраф до 850 гривен. Те, кто изготавливает фейковые COVID-сертификаты могут попасть за решетку на три года за подделку документов.
Ранее сообщалось, коронавирус унес жизнь беременной женщины, которая находилась на 7-м месяце, муж винит врачей
Также, тысячу за вакцинацию можно получить уже в этому году: как это сделать
Politeka рассказывала, тысяча за вакцинацию, выяснились важные нюансы: "Получить деньги на обычную карту нельзя"