В Одесской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась выехать за границу с липовым COVID-сертификатом.

Гражданку Украины задержали в пункте пропуска "Долинское", сообщает пресс-служба Измаильского пограничного отряда.

Как рассказали пограничники, во время проверки документов обнаружился ряд признаков его подделки международного сертификата о вакцинации.

Кроме этого, приложение SafeBorder не смогло считать QR-код свидетельства, а указанный в документах врач согласно приложению HELSI вообще не работает в медицинском учреждении.

По признакам уголовного преступления пограничники направили сообщение в полицию.

Отметим, что в Украине готовятся ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов.

Сейчас за использование фальшивых документов можно получить штраф до 850 гривен. Те, кто изготавливает фейковые COVID-сертификаты могут попасть за решетку на три года за подделку документов.

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