После выходных коронавирус нанес новый удар по Одесской области, в МОЗ сообщили о нескольких десятках жертв всего за сутки.

Тревожная статистика появилась на сайте Минздрва Украины во вторник, 14 декабря.

Согласно имеющейся информации, в Одесской области за сутки коронавирус подтвердили у 404 человек.

В тоже время 21 житель Одессы и области скончались от последствий коронавирусной инфекции за сутки.

Всего с начала пандемии на территории Одесчины заболели 235 тысяч 415 человек, не справились с болезнью и погибли - 5 415.

Выздоровели - 197239 пациентов, 32761 болеют до сих пор.

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Если нет 60 лет — то придется тратить на спортзал, кино, книжку или поездку внутри страны.

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