Символ Одессы на Приморском бульваре оказался в опасности, на место направили специалистов-взрывотехников.

Так, в четверг, 9 декабря, правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке около памятника Дюку де Ришилье на Приморском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В полиции отметили, что в целях проверки указанной информации на место направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.

Тем временем в Telegram-канале Новини.LIVE Odesa показали кадры с места происходящего.

Видео можно просмотреть тут.

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После тщательной проверки специалистами-взрывотехниками никаких опасных веществ обнаружено не было.

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