Символ Одессы на Приморском бульваре оказался в опасности, на место направили специалистов-взрывотехников.
Так, в четверг, 9 декабря, правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке около памятника Дюку де Ришилье на Приморском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В полиции отметили, что в целях проверки указанной информации на место направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.
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Тем временем в
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Ранее мы писали, неизвестные грозились взорвать здание одесской мэрии, которое находится на Думской площади в центре города.
После тщательной проверки специалистами-взрывотехниками никаких опасных веществ обнаружено не было.
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