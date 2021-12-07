В Одессе местные жители сумели заснять на видео, как работает автомобильный вор.

Так, рано утром, 7 декабр,я во дворе многоэтажного дома на проспекте Небесной Сотни, 37 застукали мужчину прямо на горячем. Видео разместили в Telegram-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

В кадр попало, как мужчина откручивал автомобильные номера у серебристой машины, припаркованной около дома.

Сначала он похитил передние номера, потом задние, после этого злоумышленник быстро убежал.

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"Засняли вора автономеров на горячем, Небесной Сотни 37, 7:28 утра…", - говорится в сообщении.

Видео можно просмотреть тут.

Отметим, что это далеко не новый способ заработка автоворов, которые снимают номера, а после за деньги предлагают их вернуть владельцу. Некоторые автомобилисты, понимая, что восстановление номерного знака займет много времени, соглашаются на условия воров.

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