В Одессе местные жители сумели заснять на видео, как работает автомобильный вор.
Так, рано утром, 7 декабр,я во дворе многоэтажного дома на проспекте Небесной Сотни, 37 застукали мужчину прямо на горячем. Видео разместили в
В кадр попало, как мужчина откручивал автомобильные номера у серебристой машины, припаркованной около дома.
Сначала он похитил передние номера, потом задние, после этого злоумышленник быстро убежал.
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"Засняли вора автономеров на горячем, Небесной Сотни 37, 7:28 утра…", - говорится в сообщении.
Видео можно просмотреть
Отметим, что это далеко не новый способ заработка автоворов, которые снимают номера, а после за деньги предлагают их вернуть владельцу. Некоторые автомобилисты, понимая, что восстановление номерного знака займет много времени, соглашаются на условия воров.
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