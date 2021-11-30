Помочь никто не смог, но заснять успели

Одесситы стали свидетелями похищения ребенка, девочку силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Это произошел вечером, 29 ноября на улице Дегтярной, 7, сообщается в Telegram-канале «Одесса-Инфо».

Очевидцы говорят, что девочка звала на помощь прохожих и кричала «мама помогите», но никто не откликнулся. Также она пыталась вырваться из рук мужчины, но он силой посадил ее в машину и уехал.

На место была вызвана полиция, которая опросила свидетелей.

Позже, в телеграм-канале прояснили информацию о похитителе. Им оказался отец девочки, который приехал за ней из Кишинева, мужчина работает стоматологом.

«У бывших супругов «натянутые» отношения, вот он и решил забрать ребёнка насильно. Подготовился, взял в аренду машину, заклеил номера, вооружившись газовым баллоном поехал забирать ребёнка», - говорится в публикации.

Полицейские задержали мужчину, но после выяснения всех обстоятельств, отпустили.

В полиции пока никаких не прокомментировали инцидент с похищением ребенка.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки

Также Politeka сообщала, что полиция устроила новые "поиски" в Одессе: свыше пяти сотен людей оштрафованы