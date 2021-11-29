В международном аэропорту «Одесса» срочно эвакуируют посетителей, в полиции раскрыли подробности ЧП.
Так, в понедельник, 29 ноября, правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке в одесском аэропорту, сообщает пресс-служба
В целях проверки указанной информации туда направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи», – говорится в сообщении.
Людей из здания аэропорта эвакуировали.
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Похожая ситуация сложилась на прошлой неделе.
В пятницу, 26 ноября, правоохранители также искали бомбу в терминале международного аэропорта «Одесса».
После тщательной проверки выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было.
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