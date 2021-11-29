В международном аэропорту «Одесса» срочно эвакуируют посетителей, в полиции раскрыли подробности ЧП.

Так, в понедельник, 29 ноября, правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке в одесском аэропорту, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В целях проверки указанной информации туда направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи», – говорится в сообщении.

Людей из здания аэропорта эвакуировали.

Похожая ситуация сложилась на прошлой неделе.

В пятницу, 26 ноября, правоохранители также искали бомбу в терминале международного аэропорта «Одесса».

После тщательной проверки выяснилось, что никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности

Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу на Одесчине: что им грозит за это