Неизвестные грозятся взорвать терминал международного аэропорта "Одесса".

Информацию о взрывном устройстве правоохранители получили в пятницу, 26 ноября. Ее отправили анонимно. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

На данный момент на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Подробности будут позже.

Ранее мы писали, в Одесской области неизвестные подбросили взрывчатку во двор дома, где проживала женщина с детьми.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером в селе Писаревка Кодымской ОТГ. В результате взрыва повреждены входные двери и окна дома. Хозяйка в этот момент находилась с детьми внутри. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности

Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу на Одесчине: что им грозит за это