Неизвестные грозятся взорвать терминал международного аэропорта "Одесса".
Информацию о взрывном устройстве правоохранители получили в пятницу, 26 ноября. Ее отправили анонимно. Об этом сообщает пресс-служба
На данный момент на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Подробности будут позже.
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Ранее мы писали, в Одесской области неизвестные подбросили взрывчатку во двор дома, где проживала женщина с детьми.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером в селе Писаревка Кодымской ОТГ. В результате взрыва повреждены входные двери и окна дома. Хозяйка в этот момент находилась с детьми внутри. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности
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