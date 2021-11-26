В Одесской области неизвестные подбросили взрывчатку во двор дома, где проживала женщина с детьми.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером в селе Писаревка Кодымской ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В результате взрыва повреждены входные двери и окна дома. Хозяйка в этот момент находилась с детьми внутри.

К счастью, в результате ЧП никто из людей не пострадал.

В полиции сообщили, что во время проверки места инцидента была обнаружена скоба от взрывного устройства и части металла.

Правоохранители ищут лиц причастных к взрыву.

Полиция квалифицировала подложение взрывчатки под дверь женщине как хулиганские действия.

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