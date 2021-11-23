Жителей многих улиц в Одессе предупредили, что их оставят без газа в четверг, 25 ноября.

Как пишет Politeka.net , о б этом сообщили в пресс-службе одесского горсовета.

Согласно имеющейся информации, отключение будет связанно с необходимостью проведения ремонтных работ на газопроводе по улице Варненской.

Так, с 8:00 25 ноября будут отключены от газоснабжения потребители проживающие по следующим адресам.

Возобновить газоснабжение обещают в 17 часов вечера.

Ранее мы писали, в Верховной Раде проголосовали за законопроект №2553, согласно которому украинцы будут платить за газ по новой схеме – не за полученный объем, а за качество.

Документ, который предусматривает учет газа в энергетических единицах - в кВт/ч, вступит в силу 1 мая 2022 года. Украинцы будут платить не за количество полученного газа, а за его качество. В платежках будут указывать, сколько потреблено метров кубических и сколько кВт/ч.

Ранее Politeka писала, что газопровод прорвало в центре Одессы, движение заблокировано

Напомним, что украинцы взбунтовались из-за тарифов на газ, кадры: люди настроены решительно.

A еще Politeka сообщала, что без газа остались более 16 тысяч квартир