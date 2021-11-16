В Одессе водитель пригородной маршрутки отправил ветерана АТО в кассу, а потом уехал раньше времени.

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщается в Telegram-канале «Одесса как она есть» (чтобы посмотреть видео, доскрольте страничку до конца)

Как стало известно, на автостанции Привоз водитель маршрутки №570 сообщением Одесса-Гвардейское, отправил ветерана боевых действий на Донбассе в кассу за билетом, после этого он уехал раньше графика.

Водитель следующей маршрутки заявил, что билет не на его время и пассажира не берет.

«Этот негодяй вчера отправил меня в кассу, а сам уехал у меня перед носом…как так получилось, что вы уехали раньше времени? То есть над ветеранами можно издеваться?», - возмущался пассажир.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.