В Одессе водитель пригородной маршрутки отправил ветерана АТО в кассу, а потом уехал раньше времени.
Как передает Politeka.net, об инциденте
Как стало известно, на автостанции Привоз водитель маршрутки №570 сообщением Одесса-Гвардейское, отправил ветерана боевых действий на Донбассе в кассу за билетом, после этого он уехал раньше графика.
Водитель следующей маршрутки заявил, что билет не на его время и пассажира не берет.
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«Этот негодяй вчера отправил меня в кассу, а сам уехал у меня перед носом…как так получилось, что вы уехали раньше времени? То есть над ветеранами можно издеваться?», - возмущался пассажир.
Видео можно просмотреть
Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.
Раньше Politeka писала, что в маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka,