Тело боцмана из Одесской области, который две недели назад выпал за борт судна, нашли за границей.

Моряка обнаружили в территориальных водах Румынии, 12 ноября. Об этом сообщили у себя в Фейсбук морской юрист Николай Гольбин.

"К сожалению, для родственников, вернется в Украину он уже в цинке. Мои соболезнования близким погибшего", — написал юрист.

Гольбин отметил, что река Дунай унесла не одну жизнь моряка, который оказался в воде. Всему виной стремительное течение из-за чего многие не могут выбраться.

Чрезвычайное происшесиве случилось еще 28 октября, в порту города Рени. Тогда 56-летний моряк выпал за борт сухогрузного судна ”Рапстеп”, когда тот пришвартовался у причала. Спасатели и водолазы сразу же приступили к поискам мужчины, однако никаких результатов они не принесли.

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