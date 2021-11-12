Тело боцмана из Одесской области, который две недели назад выпал за борт судна, нашли за границей.
Моряка обнаружили в территориальных водах Румынии, 12 ноября. Об этом сообщили у себя в
"К сожалению, для родственников, вернется в Украину он уже в цинке. Мои соболезнования близким погибшего", — написал юрист.
Гольбин отметил, что река Дунай унесла не одну жизнь моряка, который оказался в воде. Всему виной стремительное течение из-за чего многие не могут выбраться.
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Чрезвычайное происшесиве случилось еще 28 октября, в порту города Рени. Тогда 56-летний моряк выпал за борт сухогрузного судна ”Рапстеп”, когда тот пришвартовался у причала. Спасатели и водолазы сразу же приступили к поискам мужчины, однако никаких результатов они не принесли.
Напомним, прогулка по побережью закончились трагедией: в Одессе девушку смыло в море.
Как сообщала Politeka, рыбалка закончилась трагедией в Одесской области: «достали на поверхность»
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