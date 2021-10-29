В Одесской области моряк по непонятным причинам выпал за борт сухогруза на реке Дунай – его ищут вторые сутки спасатели и водолазы.
Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 28 октября, на одном из причалов в порту города Рени, сообщили в пресс-службе
О том, что один из членов экипажа сухогруза «Рапстеп» упал в воду, спасателям сообщили в 15:44. На данный момент водолазная группа и спасатели ведут поиски пропавшего мужчины.
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Известно, что моряку был 41 год, он был боцманом судна.
Ранее мы писали, спасатель поста "Монастырский" утром обнаружил в море пустую лодку, в которой были только удочки, фонарик и просроченный пропуск" на воду " на имя одессита.
Спасатели организовали поиски людей как на суше, так и в месте нахождения лодки под водой. К сожалению, поиски результатов не дали. Спустя несколько часов пришло сообщение о том, что в районе санатория "Магнолия" обнаружен мужской труп.
Напомним, прогулка по побережью закончились трагедией: в Одессе девушку смыло в море.
Как сообщала Politeka, рыбалка закончилась трагедией в Одесской области: «достали на поверхность»
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