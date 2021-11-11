В десяти детских садах Одессы обнаружили опасную бактерию, которая вызывает пищевые отравления – золотистый стафилококк.
Такую информацию
Сообщается, что в ходе внеочередных проверок в 10 9 10 заведениях дошкольного образования зафиксировали золотистый стафилококк. Инфицированными были 11 работников.
Всего в Одессе проверили 92 учебных заведения.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление
Цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах
Новое ужесточение карантина коснется тысяч украинцев: что изменится с 11 ноября и кого не пустят в транспорт
Специалисты отмечают, что наличие стафилококка у работников столовых может привести к инфицированию готовых блюд и вызвать отравление у детей. Поэтому работников отстранили от работы и направили на лечение.
Ранее, стафилококк обнаружилипочти у 40 работников школьных столовых Одесской области. Все они направлены на лечение.
Напомним, ЧП в детсаду, оборвалась жизнь 5-летней девочки: "Всё произошло быстро"
Как сообщала Politeka, ЧП в украинском детсаду: дерево упало на малышей, одного ребенка спасают в реанимации
Также Politeka писала, трагедия в детском саду: 4-летнюю украинку спасти не удалось, подробности