В десяти детских садах Одессы обнаружили опасную бактерию, которая вызывает пищевые отравления – золотистый стафилококк.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Сообщается, что в ходе внеочередных проверок в 10 9 10 заведениях дошкольного образования зафиксировали золотистый стафилококк. Инфицированными были 11 работников.

Всего в Одессе проверили 92 учебных заведения.

Специалисты отмечают, что наличие стафилококка у работников столовых может привести к инфицированию готовых блюд и вызвать отравление у детей. Поэтому работников отстранили от работы и направили на лечение.

Ранее, стафилококк обнаружилипочти у 40 работников школьных столовых Одесской области. Все они направлены на лечение.

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