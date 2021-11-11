В Одесской области выявлен настоящий рабовладелец, мужчина посадил на цепь своего помощника по хозяйству.

Шокирующий случай произошел накануне в городе Белгород-Днестровском. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В полиции рассказали, что 49-летний местный житель приковал цепью к теплице своего наемного работника. Потерпевший просидел целые сутки пока ему не удалось разорвать оковы, освободится и позвать на помощь.

В своем оправдание новоявленный рабовладелец объяснил, что заподозрил рабочего в краже и пытался таким образом его наказать.

Теперь за свои поступки хозяин домовладений будет отвечать.

В полиции сообщили что по данному факту уже начато уголовное производство по ч.2 ст. 146.

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