На дороге в Одесской области перевернулся прицеп фуры, перевозивший металлолом, содержимое высыпалось на обочину.
Авария произошла утром во вторник, 2 ноября, на автодороги Одесса-Рени. Об этом
По данным СМИ, полуприцеп грузового автомобиля DAF, загруженного металлоломом, перевернулся в тот момент, когда водитель пытался зайти в поворот.
В итоге, весь груз высыпался на обочину дороги.
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На место дорожно-транспортного происшествия был подогнан автокран, который пытался поднять полуприцеп.
На кадрах видно, что подъемный кран перегородил почти всю проезжую часть трассы, из-за чего осложнилось движение в обоих направлениях.
О пострадавших нет никакой информации.
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