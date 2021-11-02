На дороге в Одесской области перевернулся прицеп фуры, перевозивший металлолом, содержимое высыпалось на обочину.

Авария произошла утром во вторник, 2 ноября, на автодороги Одесса-Рени. Об этом сообщает издание «БессарабияINFORM».

По данным СМИ, полуприцеп грузового автомобиля DAF, загруженного металлоломом, перевернулся в тот момент, когда водитель пытался зайти в поворот.

В итоге, весь груз высыпался на обочину дороги.

На место дорожно-транспортного происшествия был подогнан автокран, который пытался поднять полуприцеп.

На кадрах видно, что подъемный кран перегородил почти всю проезжую часть трассы, из-за чего осложнилось движение в обоих направлениях.

О пострадавших нет никакой информации.

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