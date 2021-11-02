Кто будет возмещать ущерб?

В Одессе на поселке Котовского строительный кран разбил окно людям, проживающим новостройке поблизости.

ЧП попало в объектив камер очевидцев. Оно произошло 2 ноября на улице Сахарова 9, сообщает Telegram-канал «Х. Одесса.

«Кран с соседней стройки прилетел прямиком в окно 7 этажа» - говорится в публикации.

Почему так случилось – не ясно. Также нет никакой информации о пострадавших.

Кто будет возмещать ущерб владельцам квартиры остается загадкой.

Сейчас выясняются причины происшествия.

Тем временем одесситы бурно принялись комментировать увиденное в сети, не обошлось без шуток.

«Вот это соседи удивились»,

«Кран забыли на «ручник» поставить»,

«А ремонт кто теперь будет делать? Крановщик или дворник, который сильно махнул веником и создал поток ветра который и виноват в этом ЧП»

«Решат вопрос с владельцем квартиры и всё будет нормально, самое главное, что никто не пострадал, а остальное всё мелочи жизни», - пишут в сети.

Ранее мы писали, в Одессе на улице Генуэзской, рядом со строительством ЖК Родос, рухнул строительный кран.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, про ЧП на стройке в Одессе, многотонная махина рухнула на перекрытие: кадры с места

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