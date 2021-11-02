В Одессе на поселке Котовского строительный кран разбил окно людям, проживающим новостройке поблизости.
ЧП попало в объектив камер очевидцев. Оно произошло 2 ноября на улице Сахарова 9,
«Кран с соседней стройки прилетел прямиком в окно 7 этажа» - говорится в публикации.
Почему так случилось – не ясно. Также нет никакой информации о пострадавших.
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Кто будет возмещать ущерб владельцам квартиры остается загадкой.
Сейчас выясняются причины происшествия.
Тем временем одесситы бурно принялись комментировать увиденное в сети, не обошлось без шуток.
«Вот это соседи удивились»,
«Кран забыли на «ручник» поставить»,
«А ремонт кто теперь будет делать? Крановщик или дворник, который сильно махнул веником и создал поток ветра который и виноват в этом ЧП»
«Решат вопрос с владельцем квартиры и всё будет нормально, самое главное, что никто не пострадал, а остальное всё мелочи жизни», - пишут в сети.
Ранее мы писали, в Одессе на улице Генуэзской, рядом со строительством ЖК Родос, рухнул строительный кран.
Видео можно просмотреть
Напомним, про ЧП на стройке в Одессе, многотонная махина рухнула на перекрытие: кадры с места
Также Politeka сообщала, что работники сорвались с высоты вместе с кондиционером, выжили не все: видео трагедии под Одессой