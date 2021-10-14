В Одесской области на рынке в мясном корпусе продавщица набросилась с ножом на коллегу - появились детали.

Пострадавшая одесситка получила несколько ножевых в область грудной клетки, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Нападавшую, которая, со слов очевидцев была очень агрессивная - забрали полицейские.

По словам одной из сотрудниц рынка, нападавшей 25 лет, а пострадала 37-летняя женщина, мать двоих детей.

«Они поссорились из-за торгового места. Я не уверена, умышленно ли её ударили ножом», - говорит одесситка.

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Так, сегодня, 14 октября, в праздник Покровы пресвятой Богородицы, собрались верующие Украинской православной церкви (УПЦ) на молитву.

На кадрах, которые появились в сети запечатлены столкновения верующих УПЦ и якобы представителей ПЦУ.

При этом сотрудники полиции не пытались прекратить конфликт.

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