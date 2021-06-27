Это уже второй

В Одессе из Приморского суда в наручниках сбежал подозреваемый в преступлении

Об этом сообщила "Одесса инфо".

Помните, несколько дней назад полиция писала что из суда убежал штрих? Тут видимо у них челлендж начался, сегодня с Приморского суда прям в наручниках сь**ся ещё один (был задержан за кражу с проникновением), сейчас где-то бегает)) введён план «сирена» У них там сбежать, как два пальца об асфальт?", - пишут авторы публикации.

Информацию подтвердила полиция.

Напомним,Одессе из суда сбежал подозреваемый

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Мужчина, 1996 г.р., который подозревается в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, сбежал сегодня до рассмотрения ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят помочь найти подозреваемого.

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