В Одессе из Приморского суда в наручниках сбежал подозреваемый в преступлении
Об этом сообщила "Одесса инфо".
Помните, несколько дней назад полиция писала что из суда убежал штрих? Тут видимо у них челлендж начался, сегодня с Приморского суда прям в наручниках сь**ся ещё один (был задержан за кражу с проникновением), сейчас где-то бегает)) введён план «сирена» У них там сбежать, как два пальца об асфальт?", - пишут авторы публикации.
Информацию подтвердила полиция.
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Напомним,Одессе из суда сбежал подозреваемый
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Мужчина, 1996 г.р., который подозревается в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, сбежал сегодня до рассмотрения ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят помочь найти подозреваемого.
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