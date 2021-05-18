На одесской трассе перевернулась турецкая фура и водитель оказался в ловушке
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
По данным спасателей, рано утром 18 мая недалеко от села Лощиновка в Измаильском районе грузовик слетел в кювет и перевернулся. На место аварии выехали 2 отделения ГСЧС.
Водитель-иностранец оказался заблокированным в деформированной от удара кабине. Его доставали при помощи специальных инструментов, а после извлечения передали медикам.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Алина Гросу в кружевном платье приковала взгляды к роскошному декольте: "Какое удовольствие, что..."
Ушел из жизни известный актер-сердцеед из культовых сериалов 90-х: трагические подробности
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Учитывая покорёженное состояние кабины, 56-летний водитель выжил лишь чудом.
На данный момент причина ДТП неизвестна.
Ранее мы сообщали, возле Черноморска пьяный иностранец слетел с дороги и врезался в контейнер со своей 23-летней подругой-украинкой.
Известно, что автомобиль 22-летний африканец взял в аренду. В момент аварии оба были пьяны.
Девушка пострадала и оказалась в больнице. А иностранец отделался синяками и админ протоколом.
Также мы писали, на трассе Киев-Одесса иномарку раздавили на части сразу два грузовика.
Страшная авария произошла возле села Вита-Почтовая в сторону Одессы.
Как стало известно, беларусский МАЗ потерял управление, зацепил эвакуатор, вывернул руль влево и буквально впечатал Renault Kangoo в бетономешалку.
По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.
Самое интересное — водитель расплющенной машины выжил.
Напомним, что девушку зажало в салоне: жуткая авария случилась с микроавтобусом на одесской трассе, фото
А еще Politeka писала, что на Одессу движется мощный циклон с градом и шквальным ветром, синоптики бьют тревогу
Также Politeka сообщала, что в Одессе массово остановился общественный транспорт: кадры коллапса и названа причина