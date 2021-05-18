На одесской трассе перевернулась турецкая фура и водитель оказался в ловушке

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, рано утром 18 мая недалеко от села Лощиновка в Измаильском районе грузовик слетел в кювет и перевернулся. На место аварии выехали 2 отделения ГСЧС.

Водитель-иностранец оказался заблокированным в деформированной от удара кабине. Его доставали при помощи специальных инструментов, а после извлечения передали медикам.

Учитывая покорёженное состояние кабины, 56-летний водитель выжил лишь чудом.

На данный момент причина ДТП неизвестна.

Ранее мы сообщали, возле Черноморска пьяный иностранец слетел с дороги и врезался в контейнер со своей 23-летней подругой-украинкой.

Известно, что автомобиль 22-летний африканец взял в аренду. В момент аварии оба были пьяны.

Девушка пострадала и оказалась в больнице. А иностранец отделался синяками и админ протоколом.

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Страшная авария произошла возле села Вита-Почтовая в сторону Одессы.

Как стало известно, беларусский МАЗ потерял управление, зацепил эвакуатор, вывернул руль влево и буквально впечатал Renault Kangoo в бетономешалку.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

Самое интересное — водитель расплющенной машины выжил.

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