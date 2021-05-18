Под Одессой пьяный африканец с подругой-украинкой слетел с дороги и врезался в контейнер возле рельс
Аварии произошла у паромной переправы в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщает местный сайт «
Известно, что автомобиль 22-летний гражданин Марокко взял в аренду и вместе со своей подругой они подъехали к склону у паромного комплекса Морского торгового порта Черноморска. Парочка была пьяна.
Что стало причиной того, что автомобиль съехал со склона и врезался в контейнер, пока не известно.
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Примечательно, что сам водитель почти не пострадал, он отделался синяками, а вот его 23-летняя подруга была госпитализирована в больницу.
О ее состоянии не сообщается.
На иностранного водителя полиция составила админ протокол.
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