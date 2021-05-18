Под Одессой пьяный африканец с подругой-украинкой слетел с дороги и врезался в контейнер возле рельс

Аварии произошла у паромной переправы в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщает местный сайт « 04868 »

Известно, что автомобиль 22-летний гражданин Марокко взял в аренду и вместе со своей подругой они подъехали к склону у паромного комплекса Морского торгового порта Черноморска. Парочка была пьяна.

Что стало причиной того, что автомобиль съехал со склона и врезался в контейнер, пока не известно.

Примечательно, что сам водитель почти не пострадал, он отделался синяками, а вот его 23-летняя подруга была госпитализирована в больницу.

О ее состоянии не сообщается.

На иностранного водителя полиция составила админ протокол.

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, беларусский МАЗ потерял управление, зацепил эвакуатор, вывернул руль влево и буквально впечатал Renault Kangoo в бетономешалку.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

В результате происшествия образовалась двухкилометровая пробка в сторону нашего города, количество пострадавших уточняется. Самое интересное — водитель расплющенной машины выжил.

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