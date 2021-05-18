Конфликт на Таирова с пьяным молодчиком стоил мужчине жизни, он умер от удара кулаком по голове

Происшествие произошло на днях на проспекте Небесной сотни, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в пресс-службе полиции, между двумя нетрезвыми прохожими, которые случайно столкнулись на улице разгорелась ссора.

В какой-то момент 25-летний парень ударил 53-летнего мужчину кулаком по голове. Одессит отправился домой, а на следующий день обратился в больницу. Мужчину госпитализировали, но спустя несколько дней от полученной травмы он скончался.

Нападавшего задержали. Им оказался житель Балты. Парню предъявлено подозрение по ч.2 ст.121 УК Украины. Суд отправил фигуранта под домашний арест. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

До этого мы сообщали, под Одессой неадекватный парень бегал по крышам автомобилей и бил фары.

Происшествие случилось средь бела дня на парковке возле супермаркета АТБ в городе в Черноморске Одесской области.

Как сообщили в КУ «Муніципальна варта», встревоженные местные жители позвонили на горячую линию и рассказали о неадекватном парне, который бегает по крышам припаркован автомобилей и ведет себя очень агрессивно.

Кроме того, у некоторых машин он разбил фары.

Прибывшие на место муниципалы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции.

Напомним, про десятки жертв только за сутки: коварный вирус снова разбушевался на Одесчине, детали

А еще Politeka писала, что на Одессу движется мощный циклон с градом и шквальным ветром, синоптики бьют тревогу

Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык: "Я не разумею вашу псячу мову"