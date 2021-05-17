В районе Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись

Теперь их разыскивает полиция, сообщает местный сайт УСИ .

Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.

Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.

Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.

«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.

Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.

Ранее мы сообщали, полиция в Одесской области разыскивала 14-летнего жителя города Ананьева, Чуприна Никиту Витальевича, 2006 года рождения, который оставил свое постоянное место жительства вчера около шести часов вечера и не вернулся.

Как рассказали в полиции, мальчик был найден мертвым. Его тело болталось в петле на окраине города.

Внешних следов насильственной смерти на его теле не было обнаружено.

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