В районе Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись
Теперь их разыскивает полиция, сообщает местный сайт
Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.
Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.
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Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.
«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.
Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.
Ранее мы сообщали, полиция в Одесской области разыскивала 14-летнего жителя города Ананьева, Чуприна Никиту Витальевича, 2006 года рождения, который оставил свое постоянное место жительства вчера около шести часов вечера и не вернулся.
Как рассказали в полиции, мальчик был найден мертвым. Его тело болталось в петле на окраине города.
Внешних следов насильственной смерти на его теле не было обнаружено.
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