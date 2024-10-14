Екстрасенс Дарина Фрейн пояснила, що під час ретроградного Юпітера людям настав час попрощатися з усім старим і непотрібним, щоб дати шлях новим починанням.







Про це вона розповіла у програмі «Прогноз».

Це коли ми закінчуємо почате. Ми звикли багато розпочинати, а завершувати завжди складніше. Будь-які процеси сповільнюються, якщо ми довго щось не завершуємо, воно прямо зависає критично і не дає рухатися новому. Тобто це якраз буде час для завершення справ. Ми розпочали ремонт, процес навчання, новий тип харчування, переїхали до нового міста… Треба доробляти старі справи.

Люди взагалі не вміють завершувати ні стосунки, ні процеси, ні роботу етично. Ось це проблема така. Є люди, які не вміють йти з роботи нормально, ввічливо, закрити всі питання, наприклад, передати справи і йти. Є люди, які не вміють говорити у стосунках «я тебе не люблю», «я не хочу бути з тобою», «давай якось вирішувати», вони до останнього спеціально створюватимуть партнерові дискомфорт для того, щоб він сам пішов, тому що незручно казати правду.

Так ось восени вам доведеться висловитися. Усім та у всьому. Саме навчитися правильно розходитися з усіма: з друзями, з яким немає нічого спільного, з роботою, з партнерами, з якими не виходить, немає результату, з діяльністю, яка не дає результату, бо обрана вона не від себе, а тому що там є гроші.

Час конкретного завершення буде у всьому. Ось у кого більш-менш є розуміння, як завершувати процес, той пройде все спокійно, це буде спокійна зима, спокійна осінь.

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