Экстрасенс Дарина Фрейн объяснила, что во время ретроградного Юпитера людям пора попрощаться со всем старым и ненужным, чтобы дать путь новым начинаниям.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Это когда мы завершаем начатое. Мы привыкли много начинать, а завершать всегда сложнее. Любые процессы замедляются, если мы долго что-то не завершаем, оно прямо вот зависает критически и не дает двигаться новому. То есть это как раз будет время для завершения дел. Мы начали ремонт, процесс обучения, новый тип питания, переехали в новый город… Нужно доделывать старые дела.

Люди вообще не умеют завершать ни отношения, ни процессы, ни работу этично. Вот это проблема такая. Есть люди которые не умеют уходить с работы нормально, вежливо, закрыть все вопросы, например, передать дела и уходить. Есть люди, которые не умеют говорить в отношениях «я тебя не люблю», «я не хочу быть с тобой», «давай как-то решать», они будут до последнего специально создавать партнеру дискомфорт для того, чтобы он сам ушел, потому что неудобно говорить правду.

Так вот этой осенью вам придется высказаться. Всем и во всем. Именно научиться правильно расходиться со всеми: с друзьями, с которым нет ничего общего, с работой, с партнерами, с которыми не получается, нет результата, с деятельностью, которая не приносит результата, потому что выбрана она не от себя, а потому что там есть деньги.

Время конкретного завершения будет во всем. Вот у кого более-менее есть понимание, как завершать процесс, у того пройдет все спокойно, это будет спокойная зима, спокойная осень.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, почему на самом деле перенесли «Рамштайн».

Также Politeka писала о том, что Хомяк рассказал, какое завершение войны предлагает Фицо: «Мир, в котором нету осуждения россии».