У центрі Одеси, на відомій вулиці Дерибасівській, відбувся масштабний рейд працівників Територіального центру комплектування.

Про це зазначають у виданні "Новини LIVE" з посиланням на повідомлення речника Української добровольчої армії "Південь", голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука у Telegram.

Цей захід проходив у рамках виконання мобілізаційного законодавства. Працівники ТЦК та СП завітали до публічних місць та закладів харчування.

За словами Братчука, працівники ТЦК перевіряли документи у відвідувачів закладів і намагалися виявити осіб, які підпадають під мобілізацію.

"В Одесі, як і по всій Україні, проходили заходи щодо виконання чинного мобілізаційного законодавства", — зазначив він у своєму повідомленні.

Цей рейд став не першим випадком, коли працівники ТЦК активізували свої дії в публічних місцях. Раніше в Львові повідомлялося про інцидент, коли група людей в балаклавах, імовірно, представники ТЦК, увірвалася на весілля в ресторані. Гості стали свідками агресивних дій, після чого, вигукуючи "ганьба", вигнали непроханих відвідувачів. У Києві ж біля Палацу спорту після концерту популярної групи "Океан Ельзи" працівники ТЦК влаштували масову облаву.

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