Справжня одеська юшка — це не просто суп, а ціла історія, що дарує насолоду своїм неповторним смаком і ароматом.

Тетяна Литвинова, шеф-повар і ресторатор, розкрила свій секретний рецепт, який сподобається кожній родині.

Щоб уха вийшла справді смачною, підготуйте такі інгредієнти:

700 г дрібної риби (напр., карась або короп)

1 середня морква

1 середня картопля

1 ріпчаста цибулина

300 г філе білої риби (напр., кефаль)

Сіль, перець за смаком

Зелень (укроп або петрушка)

Часник (за бажанням)

1-2 помідори

Закип'ятіть воду в каструлі, додайте очищену дрібну рибу. Важливо, щоб вода не бурлила, а лише злегка покачувалася. Варіть 15-20 хвилин, поки риба не віддасть свій аромат. Коли бульйон готовий, процідіть його через дрібне сито. Витягніть з нього голову і хвіст риби — вони додадуть смаку.

У проціджений бульйон додайте нарізану на шматочки моркву, картоплю та ріпчасту цибулю. Не забудьте зробити надрізи на овочах, щоб вони швидше віддали свій смак. Через 10-15 хвилин додайте філе білої риби. Варіть до готовності.

За кілька хвилин до готовності додайте порізані помідори, зелень і, якщо хочете, часник. Це надасть для юшки особливого аромату. Ваша уха готова! Подавайте гарячою і приправте зеленню.

Тепер ви знаєте, як приготувати справжню одеську юшку! Зробіть цей рецепт частиною своїх сімейних традицій і смакуйте разом.

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